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Автобус задел детей возле школы в Тамбове

Сегодня, 09:55
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Автобус задел детей возле школы в ТамбовеВ прошлый четверг в Тамбове произошло страшное событие, о котором сообщили в региональном управлении ГИБДД. Водитель автобуса, предназначенного для перевозки пассажиров, сбил двух подростков: девочку в возрасте 9 лет и мальчика в возрасте 13 лет.

На записи, опубликованной в интернете, зафиксированы события, произошедшие в тот день на остановке «Школа №2» рядом с новым школьным комплексом в микрорайоне «Телецентр». Сообщается, что после окончания занятий учащиеся направлялись к приближающемуся автобусу. Они подошли к транспортному средству, которое, по всей видимости, редко появляется в этом районе. В итоге раздался детский крик.

В результате двух несовершеннолетних школьников доставили в детскую областную больницу на скорой помощи.

Фото: скриншот Тамбовский репортер
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