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Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки на «Сытном базаре»

Вчера, 11:02
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Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки на «Сытном базаре»На фермерском рынке «Сытный базар», расположенном на пересечении Мичуринской и Магистральной улиц в Тамбове, произошла драка, запись которой попала в интернет и привлекла внимание правоохранительных органов.

На видео видно, как группа молодых людей, представляющих одну из южных народностей, подходит к сотруднику торгового центра и начинает драку. Сотрудник сопротивляется, а затем другие продавцы вмешиваются и разнимают участников конфликта.

Обсуждения инцидента начались в телеграм-каналах, где высказывались различные версии произошедшего. Согласно одной из них, мужчина сделал подросткам замечание из-за беспорядка, который они устроили в туалете. Вместо извинений молодые люди позвали своих старших «братьев» и решили «проучить» мужчину с применением силы.

Следственное управление СКР по Тамбовской области сообщает, что в настоящее время проводится проверка на наличие признаков состава преступления по статье 213 УК РФ (хулиганство). Следователи также выясняют обстоятельства конфликта и устанавливают личности его участников.

Фото: канал ТамбовСити68
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