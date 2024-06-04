В Тамбове снова появится школа №23 0 В Тамбове вновь откроется школа № 23, которая будет располагаться в своём историческом здании по адресу улица Серпуховская, 15. Обучение в этой школе, как и раньше, будет проходить с 1 по 11 классы.

В Мичуринске заменят ветхий участок коллектора 0 Мичуринский филиал АО «ТСК» начал подготовку к замене участка центрального канализационного коллектора, который проходит от улицы Липецкая по улице Ульяновская и до улицы Шевченко в Мичуринске. Специалисты сейчас разрабатывают грунт на глубину в два метра и устанавливают шпунтовое ограждение из

Ирина Понкратова назначена руководителем Роспотребнадзора по Тамбовской области 0 Новым руководителем Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области стала Ирина Понкратова, сменившая на этой должности Татьяну Малову, ранее занимавшую пост Главного санитарного врача региона.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту драки на «Сытном базаре» 0 На фермерском рынке «Сытный базар», расположенном на пересечении Мичуринской и Магистральной улиц в Тамбове, произошла драка, запись которой попала в интернет и привлекла внимание правоохранительных органов.

Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания в тамбовском лагере 0 Жительница Белгородской области пожаловалась на условия содержания детей в лагере «Искорка», который располагается в Тамбовской области в ходе проведения ежедневного прямого эфира губернатора. По её словам, пребывание детей в лагере не безопасно: в комнатах проблемы с проводкой, сломана мебель,

Командир бригады им. Князя Владимира Алексей Кондратьев предлагает запретить публикации о работе ПВО 0 Командир бригады имени Князя Владимира, принимающей участие в СВО, Алексей Кондратьев обратился к депутатам Тамбовской областной Думы с инициативой разработки закона о запрете публикаций с информацией о работе сил ПВО.

В посёлке Мордово начал работу автопавильон 0 В рабочем посёлке Мордово открылся новый автопавильон на улице Ленинский проспект, который будет обслуживать автобусные маршруты по Мордовскому округу и межмуниципальный маршрут "Мордово - Тамбов".

Молодых велосипедистов могут выгнать из помещения велоклуба 0 В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут остаться без помещения велоклуба, которое они использовали на протяжении около 40 лет. Клуб расположен в подвале жилого дома по адресу Державинская, 3а. Велосипедистам выделили это помещение в мае 1987 года решением

Спортсменов в Тамбове могут выгнать из помещения велоклуба 0 В Тамбове юные воспитанники велосекции при городской спортшколе № 2 могут лишиться помещения велоклуба, который они используют уже около 40 лет. Это помещение расположено в подвале жилого дома на улице Державинской, 3а.

В Мичуринске ребенок выпал из окна 0 Днём 2 июня 2024 года в Мичуринске произошла трагедия: годовалый ребёнок выпал из окна квартиры на третьем этаже одного из домов по улице Карла Маркса. В результате падения мальчик получил тяжёлую травму головы и сейчас находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления

Жители Тамбова жалуются на проблемы с водоснабжением 0 В последние несколько дней многие тамбовчане, особенно жильцы верхних этажей многоквартирных домов на севере города и владельцы частных домовладений, жалуются в соцсетях на проблемы с водоснабжением. Причину отсутствия воды и слабого напора объяснил на своих страницах в соцсетях глава администрации

Полуразрушенный дом на ул. Октябрьской передадут в муниципальную собственность 0 На последнем заседании Тамбовской городской Думы обсуждался вопрос передачи дома № 1 по улице Октябрьской из государственной (федеральной) в муниципальную собственность.

Нескольким тамбовским организациям грозит банкротство 0 Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Тамбовской области подало исковые заявления в арбитражный суд региона о признании банкротами четырёх тамбовских предприятий: АО «Птицефабрика Иловайская», ООО «УПТК Тамбовспецстрой», ООО «Тамбовалюминиймонтаж» и ООО «Завод ЖБИ 7».

Пострадавшим от атаки украинского БПЛА будет оказана помощь 0 31 мая ночью Тамбовскую область атаковал беспилотник самолетного типа ВСУ. Силами ПВО он был уничтожен, однако в одном из сельских жилых домов Тамбовского муниципального округа от ударной волны выбило стекла. Пострадавших нет.

1 июня стартует купальный сезон 0 Первого июня в Тамбовской области начнется купальный сезон. На территории региона уже оборудовано 64 пляжа, из которых пять соответствуют высокому уровню комфорта. Летние зоны отдыха созданы в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Бывший замдиректора «Тамбовавтодор» окажется на скамье подсудимых 0 Бывший заместитель директора «Тамбовавтодор» предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Тамбовской области.

Блогер «fedor_artefakt» захотел журналистам «поломать пальцы и набить морды» 0 Тамбовский блогер Фёдор, известный под псевдонимом «Артефакт», оказался в центре скандала из-за своей реакции на новостную публикацию. Недовольный материалом, Фёдор выразил желание «набить морды и переломать пальцы» местным журналистам, о чем написал в своем телеграм-канале.

В Тамбовской области охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты 0 С начала 2024 года в охотничьих угодьях Тамбовской области было проведено 1144 выездных рейда, в ходе которых охотинспекторы выявили 116 нарушений правил охоты.

Депутаты Тамбовской городской Думы довольны ремонтом дорог в Тамбове 0 На заседании Тамбовской городской Думы администрация города представила отчет о проделанной за прошедший год работе по содержанию и ремонту дорог. Отчет зачитал заместитель председателя комитета дорожного хозяйства и транспорта администрации города Денис Зоологин. Он сообщил, что на ремонт дорог в

Празднование 106-й годовщины образования пограничных войск РФ в Мичуринске 0 28 мая свой профессиональный праздник отметили в Мичуринске пограничники – хранители рубежей нашей страны. За сутки до дня пограничника была проведена Всероссийская акция «Боевой расчет». Акцию провел ветеран боевых действий на таджико – афганской границе А.Л. Медников. Флаг поднимал ветеран боевых