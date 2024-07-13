Произошло ДТП с погибшим на Бондарской дороге 0 Серая Гранта не пропустила на перекрёстке ярко-синию Гранту на дороге в Бондарском муниципальном округе.

Тамбовчане жалуются на проблему с деревьями в городе 0 Жители Тамбова выражают недовольство по поводу проблем с удалением сухих деревьев, которые годами остаются на улицах, создавая неухоженный вид и представляя опасность. В комментариях к публикациям в официальных пабликах администрации города, граждане часто поднимают этот вопрос, особенно акцентируя

Многие детские площадки в Тамбове находятся в неудовлетворительном состоянии 0 Жители Тамбова и области выражают серьёзное беспокойство по поводу состояния дворов, в которых они проживают. По данным тамбовского Центра управления регионом (ЦУР), за первые две недели июля было получено более 60 обращений граждан, касающихся грязи, плохого состояния или полного отсутствия малых

Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» собрал более 485 млн рублей 0 Фонд помощи СВО «Развитие Тамбовщины» получил средства от 5400 организаций и более 22750 физических лиц, собрав более 485 миллионов рублей. Жители региона активно поддерживают военных через этот фонд, который был создан представителями предпринимательского сообщества области.

В Жердевке завершаются работы по рекультивации мусорной свалки 0 В Жердевке в рамках национального проекта «Экология» завершается рекультивация полигона коммунальных отходов. Эти работы включают не только восстановление почвы, но и посев травы, что позволит вернуть землю, на которой ранее находились отходы, в состояние, близкое к природному.

Максим Егоров поручил решить проблему с паромной переправой в районе ТЭЦ 0 В четверг, 11 июля, Глава Тамбовской области Максим Егоров провёл личный приём граждан, на котором были рассмотрены несколько важных вопросов. Среди них было восстановление паромной переправы через реку Цна в районе ТЭЦ и оказание помощи многодетной семье из Притамбовья.

Максима Харникова привлекли к административной ответственности из-за срыва сроков по благоустройству 0 Глава Мичуринска Максим Харников был привлечён к административной ответственности за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов по ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. Прокуратура города обнаружила нарушения при реализации национального проекта "Жильё и городская среда". В 2022 году управление

Зданию по улице Московской, 90 в Тамбове присвоили статус объекта культурного наследия 0 В Тамбове здание по улице Московской, 90 получило статус объекта культурного наследия народов Российской Федерации. Соответствующий нормативный документ был принят 9 июля департаментом по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области.

Тамбовавтодор оштрафовали за ямы на дорогах 0 "Тамбовавтодор" столкнется с крупными штрафами за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Это решение было принято после проверки, проведенной прокуратурой Мучкапского района.

Следственный комитет проверит факты загрязнения реки Цна 0 Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области инициировало процессуальную проверку после сообщений в СМИ о загрязнении реки Цны. Тамбовские СМИ ранее сообщали, что канализационные стоки в течение многих лет выливаются в реку из-за неработающих очистных сооружений в

Приватизация МУП «Тамбовгортранс» отменена 0 «Тамбовгортранс» исключён из плана приватизации и останется муниципальным предприятием, сообщил глава администрации города Максим Косенков в своём Телеграм-канале.

Сотрудника администрации Котовска привлекли за невыполнение требований прокурора 0 В мае 2024 года администрация Котовска не выполнила свои обязательства по предоставлению необходимых сведений и информации в ответ на запрос прокуратуры. Это привело к разбирательству в рамках статьи 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,

В Мичуринске на путепроводе приступили к ремонту опор 0 В Мичуринске продолжается ремонт путепровода на улице Лаврова в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Этот важный инфраструктурный проект реализуется в несколько этапов, направленных на восстановление и улучшение транспортной артерии города.

Суд обязал освободить береговые линии Цны от незаконно установленных ограждений 0 Тамбовский районный суд вынес решение по делу о незаконном ограничении доступа к водным объектам, удовлетворив жалобы жителей, которые жаловались на невозможность свободного доступа к Красному озеру и каналу реки Цна в районе деревни Перикса и улицы Андреевской, - сообщает «ПроТамбов».

Продолжается распродажа активов завода «Ревтруд» 0 На очередные торги выставлены непрофильные активы тамбовских оборонных заводов «Ревтруд» и «Октябрь», а также реорганизованного НИИ «Эфир». Все они входят в воронежский концерн «Созвездие», находящийся под управлением ГК «Динамика», подконтрольного «Ростеху». Согласно аукционной документации, общая

В Тамбове на ул. Кронштадтская сгорел объект культурного наследия 0 Рано утром 9 июля в Тамбове на улице Кронштадтской загорелся дом Севостьянова, признанный объектом культурного наследия регионального значения. Очевидцы прислали «ПроТамбову» видео, на котором в 3:30 утра было видно, как дом охвачен огнём.

В больнице имени Архиепископа Луки откроется новое отделение пульмонологии 0 В Тамбове планируют открыть новое отделение пульмонологии, сообщает правительство Тамбовской области. На капитальный ремонт внутренних помещений и кровли выделили более 28 млн рублей из областного бюджета.

«Спартак» сыграл вничью с «Коломной» 0 Тамбовский ФК «Спартак» провёл выездной матч в рамках 15-го тура LEON-Второй Лиги Дивизиона Б. Соперником красно-белых стала «Коломна». В первом тайме тамбовчане играли очень активно, и уже на четвёртой минуте счёт «бильярдным» ударом открыл Андрей Часовских. «Спартаковцы» ещё не раз подходили

Тамбовский муниципальный округ занял первое место в сельских играх 0 На стадионе "Спартак" в Тамбове прошли XVIII областные летние сельские спортивные игры "Земля спорта" (6+), в которых приняли участие команды всех муниципалитетов региона. В соревнованиях приняли участие около 600 атлетов.

Тамбовская область продолжает терять население 0 За первые четыре месяца 2024 года из Тамбовской области уехало 6 944 человека, а прибыло 5 829 человек. По уровню миграционной убыли (-1 115 человек) регион оказался в тройке аутсайдеров Центрального федерального округа (ЦФО). Такие данные приводит Росстат в своём очередном докладе о