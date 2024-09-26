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Лесной пожар в районе Тамбова активно тушат
27 сентября Тамбов накрыло густым дымом, который быстро привлёк внимание горожан. Фото и видео с сильным задымлением начали активно распространяться в соцсетях. Причиной стало масштабное возгорание леса в районе посёлка Тригуляй, который входит в состав городского округа город Тамбов.
По информации регионального МЧС, тушение осложняется тем, что территория, где возник пожар, относится к ведению Минобороны. Несмотря на это, силы МЧС и местных служб направлены на борьбу с огнём, включая защиту гарнизона. Об этом сообщили представители Правительства Тамбовской области и Министерство юстиции и региональной безопасности, подчеркнув, что угрозы для жителей близлежащих населённых пунктов нет.
Работы по локализации пожара продолжаются, ситуация находится под постоянным контролем специалистов.
Фото: соцсети
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27 сентября Тамбов накрыло густым дымом, который быстро привлёк внимание горожан. Фото и видео с сильным задымлением начали активно распространяться в соцсетях. Причиной стало масштабное возгорание леса в районе посёлка Тригуляй, который входит в состав городского округа город Тамбов.
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