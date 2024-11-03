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Два ДТП со смертельным исходом произошли в Тамбовской области 4 ноября

Сегодня, 11:24
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Два ДТП со смертельным исходом произошли в Тамбовской области 4 ноябряВ Тамбовской области 4 ноября произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли люди. Согласно данным региональной Госавтоинспекции, первая авария случилась на трассе «Воронеж-Тамбов» неподалёку от поворота на Мордово. По предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес» выехал на встречную полосу, пытаясь обогнать грузовик. Это привело к столкновению с автомобилем «Киа Серато». В результате удара погибла пассажирка «Киа», а также пострадали двое пассажиров «Мерседеса» и водитель «Киа».

Вторая авария произошла на автодороге «Тамбов-Пенза» в районе села Платоновка. Предположительно, водитель «Ауди» также попытался обогнать другой автомобиль, что стало причиной столкновения с автомобилем «Лада-2114». В этом ДТП погиб пассажир «Ауди».

Обстоятельства аварий сейчас уточняются, проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей к повышенной осторожности на дорогах и соблюдению правил обгона, особенно в сложных погодных условиях, которые могут повысить риск возникновения аварийных ситуаций.

Фото: ГАИ по Тамбовской области
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