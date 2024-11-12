В Мучкапе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин на почве ревности 0 В посёлке Мучкап Тамбовской области сотрудники правоохранительных органов обнаружили останки двух женщин на территории частного домовладения. По подозрению в совершении этих убийств был задержан 51-летний хозяин дома. Как сообщает следственное управление, в убийствах подозреваемый сознался,

В Рассказове модернизируют электросетевой комплекс: обновят ЛЭП и установят новые подстанции 0 В городе Рассказово продолжается крупномасштабная модернизация электросетевого комплекса, которую проводит Рассказовский филиал АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). В рамках инвестиционной программы на сумму 36,9 млн рублей запланировано обновление воздушных линий электропередач на протяжённости

На заводе «Пигмент» в Тамбове открыли новую линию для увеличения производства присадок в топливо 0 Тамбовский завод «Пигмент» запустил новую, седьмую линию по производству монометиланилина (ММА) — специальной присадки, улучшающей детонационную стойкость бензина. Монометиланилин предотвращает самовоспламенение топлива при сжатии, что делает его ключевым элементом для повышения качества бензина и

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Подрядчика оштрафовали за срыв сроков благоустройства сквера «Пионерский» в Тамбове 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова отреагировала на обращение депутата городской Думы от КПРФ Артёма Александрова о неоднократных срывах сроков по контракту на благоустройство сквера «Пионерский» в южной части города. В ходе проверки надзорные органы установили, что подрядчик, ООО «СУ 1», не

В Тамбове сорваны сроки благоустройства сквера «Гармония» за 29 миллионов рублей 0 Сквер «Гармония» в Тамбове — очередной проект благоустройства, который не будет завершён в срок. Вслед за Пионерским парком и сквером Баратынского «Гармония», благоустройство которой оценивается в 29 миллионов рублей, также столкнулась с отставанием. Работы в сквере начались в конце сентября с

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино 0 Против компании-концессионера, обязавшейся построить школу в посёлке Бокино, возбуждено уголовное дело по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. По данным следствия, Министерство образования региона заключило с холдинговой компанией соглашение на финансирование,

Пока Роспотребнадзор не может привлечь к ответственности за неприятные запахи в Тамбове 0 Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области ответило на запрос депутата Тамбовской городской Думы от КПРФ Артёма Александрова по поводу неприятных запахов в городе, заявив, что проводит работу по данной проблеме в рамках своих полномочий, но не обладает необходимыми правовыми основаниями для

Минстрой предлагает продлить срок эксплуатации старых лифтов на пять лет 0 Министерство строительства выступило с предложением продлить срок службы старых лифтов на пять лет. Как сообщает региональное министерство ТЭК и ЖКХ, такое решение позволит избежать остановки лифтового оборудования, которое не успели заменить в установленные сроки. Для этого планируется внести

В Тамбове произошло два ДТП: столкновение на улице Гиляровского и авария на тротуаре 0 9 ноября на улице Гиляровского в Тамбове произошла авария с участием автомобилей Lada Granta и Nissan Caravan Elgrand. Примерно в 10 утра 61-летний водитель Lada, выезжая с второстепенной дороги, не уступил право проезда Nissan под управлением 40-летней женщины, следовавшей по главной. В результате

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В Тамбовском аэропорту отремонтируют здание управления воздушным движением за 17,6 млн рублей 0 В аэропорту «Тамбов» запланирован ремонт здания управления воздушным движением. Сейчас проводится электронный аукцион для выбора подрядчика, который займётся ремонтом кровли аэровокзала. Начальная стоимость контракта составляет 17,6 млн рублей, выделенных из областного бюджета, а итоги торгов

Бюджет Тамбовской области на 2025 год: доходы — 58 млрд рублей, дефицит — 800 млн рублей 0 В Тамбовскую областную Думу поступил проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Согласно представленным документам, доходы области в следующем году запланированы на уровне 57,97 млрд рублей, а расходы составят 58,8 млрд рублей, что формирует дефицит бюджета в

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Жители дома в Тамбове обеспокоены разрытием у фундамента и риском для конструкции здания 0 Жители многоквартирного дома № 75 к. 3 по улице Рылеева в Тамбове выражают серьёзную обеспокоенность по поводу разрытой земли возле здания, которая появилась две недели назад. Несмотря на то, что, по информации администрации, все пусконаладочные работы по подаче отопления должны были быть завершены

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Дополнительные пригородные поезда на маршруте Тамбов — Кирсанов помогут справиться с потоком пассажиров 0 С 8 ноября на направлении Тамбов — Кирсанов запускаются дополнительные пригородные поезда, которые будут курсировать в самые загруженные дни — по пятницам и понедельникам. Эти новые составы не будут сцеплять с уже существующими поездами, а будут ходить по отдельному расписанию с интервалом в 25-40

Тамбовская область побила рекорд по сбору урожая сои — более 532 тысяч тонн в этом сезоне 0 Аграрии Тамбовской области установили новый рекорд по сбору урожая сои, собрав более 532 тысяч тонн этой ценной масличной культуры. Результат стал наибольшим за всю историю региона, превысив прошлогодний показатель в 450 тысяч тонн. Эксперты связывают успех с не только благоприятными погодными

На предприятии в Тамбовской области произошёл смертельный несчастный случай с работником 0 На одном из производственных предприятий Тамбовской области, ООО «ГИФТЛЭНД», произошло несчастье, в результате которого погиб сборщик-фасовщик. Как сообщает региональная Государственная инспекция труда, трагический инцидент произошёл 28 октября 2024 года.