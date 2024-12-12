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В Тамбовской области погибли два рыбака, провалившись под лёд
Сегодня, 12:28
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В Тамбовской области за последнюю неделю зафиксированы две трагедии, связанные с рыбалкой на непрочном льду. В водоёмах города Рассказово и Сосновского муниципального округа под лёд провалились и погибли два мужчины. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России.
По данным следственных органов, рыбаки вышли на замёрзшие водоёмы, однако лёд не выдержал их веса. Начата проверка, чтобы установить обстоятельства происшествий.
Следственный комитет напомнил о правилах безопасности на льду:
- Лёд становится надёжным только при продолжительных морозах ниже -15°C.
- Безопасной считается толщина льда не менее 10 см.
Гражданам рекомендуется воздержаться от выхода на лёд в условиях нестабильных температур и потеплений, характерных для начала зимы.
Фото: СКР
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