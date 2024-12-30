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В Моршанске сотрудники ГАИ остановили водителя со «смертельной» степенью опьянения
Сегодня, 08:04
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Госавтоинспекция Тамбовской области в период новогодних праздников усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.
Так, в Моршанске сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля LADA Vesta, который находился за рулём в крайне тяжёлом состоянии опьянения. По данным алкотестера, уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил 2,5 мг/л, что является критическим значением. В наркологическом диспансере результат составил 3,03 мг/л — состояние, которое обычно несовместимо с жизнью.
Несмотря на это, водитель не собирался останавливаться и продолжал движение, подвергая опасности себя и окружающих. Как выяснилось, ранее он был лишён водительских прав.
Госавтоинспекция призывает жителей региона сообщать о пьяных водителях, заметив их на дорогах. Звоните по номерам 102 или 112, чтобы предотвратить возможные трагедии.
фото: скриншот видео тг-канала «Полоса безопасности»
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