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Трагедия на Рассказовском шоссе: два человека погибли в ДТП, ещё двое госпитализированы
Сегодня, 08:13
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Днём 2 января на Рассказовском шоссе в Тамбове произошла смертельная авария. Недалеко от поворота у МНТК столкнулись отечественный автомобиль и китайский кроссовер.
По данным Госавтоинспекции, авария случилась около 14:00. Пожилой водитель легковушки, 75-летний мужчина, при повороте налево на улицу маршала Малиновского не уступил дорогу встречной иномарке. В результате произошло сильное столкновение.
Водитель и его пассажирка, 76-летняя женщина, скончались на месте. Водитель и пассажир кроссовера, молодые люди 18 лет, получили травмы и были госпитализированы.
По предварительным данным, водитель иномарки мог двигаться с превышением скорости. По факту аварии возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы для выяснения всех обстоятельств.
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Полоса безопасности Тамбов»
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