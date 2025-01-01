В новогодние дни в Тамбовской области родились 19 детей 0 31 декабря 2024 года и 1 января 2025 года в Тамбовской области на свет появились 19 малышей: 10 девочек и 9 мальчиков. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

Трагедия на Рассказовском шоссе: два человека погибли в ДТП, ещё двое госпитализированы 0 Днём 2 января на Рассказовском шоссе в Тамбове произошла смертельная авария. Недалеко от поворота у МНТК столкнулись отечественный автомобиль и китайский кроссовер.

В Тамбовской области новогодние празднования прошли без происшествий 0 В ночь с 31 декабря на 1 января в Тамбовской области состоялись 16 праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового года. В них приняли участие более 4,5 тысячи человек.

Некоммерческие организации Тамбовской области получили доступ к новому порталу Минюста 0 Все зарегистрированные некоммерческие организации (НКО) в Тамбовской области теперь могут воспользоваться новым информационным порталом Министерства юстиции России. Новый ресурс, пришедший на смену ранее действовавшему, обеспечивает удобный электронный формат подачи отчётов о деятельности

В Тамбовской области планируют построить цех по производству снеков 0 ООО «Доширак Тамбов мукомольная компания», российское подразделение известного южнокорейского производителя лапши быстрого приготовления, планирует расширить производство в регионе. Компания намерена построить цех для изготовления снеков.

В Тамбове стартовала акция по переработке новогодних елей 0 С 1 января «Тамбовская сетевая компания» начала экологическую акцию по утилизации домашних новогодних елей. Жители города могут оставлять деревья на всех мусорных площадках, где их будут забирать специальные машины для дальнейшей переработки.

С 1 января вступили в силу новые законы, которые затронут жизнь тамбовчан 0 С началом 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отразятся на разных сферах жизни граждан. Среди ключевых нововведений — повышение социальных выплат, изменения в налогообложении и ужесточение штрафов.

В центре Тамбова построят девятиэтажный жилой дом в неоклассическом стиле 0 На улице Архиепископа Луки (бывшая Комсомольская) в центре Тамбова появится новый девятиэтажный жилой дом. Проект согласован администрацией города, а застройщиком выступит компания ООО «Экожилстрой».

В Моршанске сотрудники ГАИ остановили водителя со «смертельной» степенью опьянения 0 Госавтоинспекция Тамбовской области в период новогодних праздников усилит контроль за соблюдением правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

С наступающим Новым годом! 0 Уважаемые читатели информационного агентства «Тамбов-информ»! Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым 2025 годом! Этот год, как и все предыдущие, мы прошли вместе с вами – освещая важные события, рассказывая о достижениях нашего региона и делясь самым актуальным. Мы благодарим вас за вашу

В Тамбове пройдёт музыкально-анимационное шоу «Щелкунчик» 0 Академический симфонический оркестр имени Сергея Рахманинова приглашает тамбовчан и гостей города на волшебные новогодние праздники. 3, 4 и 5 января в концертном зале предприятия «Пигмент» состоится уникальное представление «Щелкунчик» (6+), сочетающее музыку, песочную анимацию и театральное

В Тамбове благоустроят Соборную площадь и сквер Зои Космодемьянской 0 Компания из Орла — ООО «Триумф» — займётся благоустройством двух значимых территорий Тамбова: Соборной площади и сквера с памятником Герою Советского Союза Зое Космодемьянской. Общая стоимость работ составит более 113 миллионов рублей, выделенных из бюджета областного центра в рамках программы

Депутаты Тамбовской городской Думы поздравили детей с наступающим Новым годом 0 В Тамбове продолжается традиция поздравлять юных жителей с новогодними праздниками. Депутаты городской Думы от КПРФ Артем Александров и Григорий Назаров приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных для детей города.

Скорая помощь Тамбовской области перешла на новый уровень 0 С 1 ноября служба скорой медицинской помощи Тамбовской области была реорганизована: все отделения скорой помощи районных больниц объединили под управлением областной станции скорой помощи и медицины катастроф. Эта мера позволила сократить время прибытия медицинских бригад и повысить эффективность

В Бондарском округе многодетной семье выделили земельный участок после проверки прокуратуры 0 Прокуратура Бондарского округа выявила нарушения законодательства о социальной поддержке многодетных семей. В ходе проверки установлено, что с 2022 года многодетная семья ожидала получения бесплатного земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Однако муниципалитет не предпринял

Река Жигалка в Тамбове превратилась в сточную канаву из-за канализационных утечек 0 Жители Тамбова бьют тревогу: река Жигалка, когда-то важная часть городской экосистемы, практически утратила свой статус водного объекта и превратилась в сточную канаву. Регулярные утечки канализационных вод сопровождаются неприятным запахом, который чувствуется в разных частях города.

В Тамбовской области увеличат минимальный взнос на капремонт с 2025 года 0 С 1 января 2025 года в Тамбовской области увеличится минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов. Новый размер составит 12 рублей 31 копейку за квадратный метр, что на 91 копейку больше, чем в 2024 году. Постановление об изменении подписал временно исполняющий обязанности главы

В Тамбовской области начались проверки по факту незаконного полигона ТБО 0 Следственный комитет России и прокуратура Тамбовской области инициировали проверки по факту незаконного размещения свалки твёрдых бытовых отходов вблизи посёлка Строитель. Напомним, ранее сообщалось о наличии отходов различного происхождения, включая опасные материалы, на трёх земельных участках,

Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 году нереально» 0 Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов провёл свою первую пресс-конференцию с региональными журналистами. Одной из ключевых тем стал затянувшийся ремонт филармонии в областном центре.

Россиянин в среднем съедает до 100 мандаринов в год, из которых более 30 – к Новому году 0 Россияне за 10 лет стали съедать в среднем на одного человека на 28 мандаринов в год больше – по итогам 2024 года этот показатель достигнет 100 плодов. Около трети всего потребления приходится на предновогоднее время. Такими подсчётами поделился главный отраслевой аналитик Центра отраслевой