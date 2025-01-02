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В селе Донском водитель «Москвича» врезалась в столб
Днём 3 января в селе Донском Тамбовского округа произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем «Москвич», съехала с дороги и врезалась в столб.
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате аварии никто не пострадал.
Движение транспорта в районе аварии частично ограничено. Предварительной причиной инцидента называют ухудшение самочувствия водителя.
Фото: скриншот видео телеграм-канала «Полоса безопасности Тамбов»
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Днём 3 января в селе Донском Тамбовского округа произошло ДТП: женщина, управлявшая автомобилем «Москвич», съехала с дороги и врезалась в столб.
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