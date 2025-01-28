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В Котовске возбуждено уголовное дело по подозрению в насилии над ребёнком
В Котовске Тамбовской области мужчину подозревают в преступлении против его 8-летней дочери. Об этом сообщает РИА «ТОП68», ссылаясь на данные полиции и местных жителей.
По предварительной информации, противоправные действия могли продолжаться на протяжении нескольких лет. Подозрения возникли после того, как девочку направили на медицинское обследование из-за плохого самочувствия. Во время осмотра врач заподозрил неладное и сообщил об этом в полицию.
В ОМВД России по городу Котовску подтвердили, что по данному факту возбуждено уголовное дело, которое передано в Следственное управление СК России по Тамбовской области. Однако в СКР от комментариев пока воздерживаются.
Расследование продолжается, и официальные органы пока не раскрывают деталей произошедшего.
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В Котовске Тамбовской области мужчину подозревают в преступлении против его 8-летней дочери. Об этом сообщает РИА «ТОП68», ссылаясь на данные полиции и местных жителей.
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