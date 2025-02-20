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В Тамбове водитель ВАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте
На улице Московской в Тамбове утром 20 февраля произошло ДТП с участием пешехода. В районе дома №90 35-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2110» сбил 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, недалеко от регулируемого пешеходного перехода.
По информации региональной Госавтоинспекции, пенсионерка не успела завершить переход и оказалась под колёсами легковушки. В результате аварии женщина получила травмы.
Пострадавшую доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки для оказания медицинской помощи.
Госавтоинспекция напоминает жителям о важности соблюдения правил дорожного движения и перехода проезжей части только в разрешённых местах во избежание несчастных случаев.
Фото: Госавтоинспекция Тамбовской области
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