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В Тамбове водитель без прав спровоцировал ДТП, в котором пострадала женщина
6 марта в Тамбове на улице Гастелло произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. 23-летний водитель «Шевроле Нивы» врезался в припаркованную машину Kia, которая от сильного удара вылетела на тротуар и сбила 43-летнюю женщину.
Как сообщает телеграм-канал «Полоса безопасности», виновник аварии управлял автомобилем без водительских прав. Пострадавшей женщине потребовалась медицинская помощь. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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6 марта в Тамбове на улице Гастелло произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешехода. 23-летний водитель «Шевроле Нивы» врезался в припаркованную машину Kia, которая от сильного удара вылетела на тротуар и сбила 43-летнюю женщину.
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