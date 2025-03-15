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В школе Тамбовской области 12-летний ученик получил травму
15 марта 2025
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В школе села Хобот-Богоявленское Тамбовской области произошёл случай, который вызвал возмущение родителей и вновь поднял вопросы о безопасности учеников. 5 марта на перемене девятиклассница поставила подножку 12-летнему мальчику, из-за чего он упал лицом на пол и сломал передние зубы. Однако, по словам родителей, руководство школы скрыло происшествие и не оказало пострадавшему необходимую помощь.
По словам матери мальчика, школьные сотрудники не вызвали скорую помощь и не сообщили семье о случившемся. Пострадавший остался на занятиях до конца учебного дня, а затем самостоятельно добрался домой на школьном автобусе.
«Когда сын приехал домой, мы сразу забили тревогу. Но в школе нам заявили: “Мы ничего не знаем и не видели”», — рассказала мать ребёнка, Елена.
Более того, руководство школы попросило родителей не распространяться о случившемся. Однако семья мальчика решила не молчать, так как травма оказалась очень серьёзной.
«Как можно молчать? Ребёнок остался без передних зубов, а ему всего 12 лет! В стоматологической клинике в Тамбове нам сказали, что импланты можно будет поставить только после 20 лет», — возмущается мать.
Инцидент вызывает серьёзные вопросы не только к школьному руководству, но и к системе реагирования на подобные происшествия. Вместо оказания помощи администрация выбрала тактику замалчивания, что вызывает недоумение и критику со стороны родителей.
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