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В лобовом ДТП на трассе Воронеж–Тамбов погибли четыре человека
Сегодня, 09:22
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Серьёзная авария с трагическими последствиями произошла днём 21 марта на 57-м километре автодороги «Воронеж–Тамбов». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, около 14:00 лоб в лоб столкнулись автомобили LADA Priora и Opel.
По предварительной информации, 21-летний водитель «Приоры», житель Тамбовской области, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с Opel под управлением 59-летнего местного жителя.
В результате аварии оба водителя, а также двое пассажиров отечественной машины — юноши 18 и 19 лет — скончались на месте до приезда скорой помощи. Единственным выжившим участником ДТП стала 12-летняя девочка, находившаяся в салоне Opel. Её с травмами доставили в больницу.
По факту произошедшего полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства и возможные причины трагедии.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области
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