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» » Смертельная авария в центре Тамбова: мотоциклист погиб после столкновения с «Москвичом»

Смертельная авария в центре Тамбова: мотоциклист погиб после столкновения с «Москвичом»

Сегодня, 09:34
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Смертельная авария в центре Тамбова: мотоциклист погиб после столкновения с «Москвичом»Вечером 27 апреля в Тамбове на улице Советской произошла серьёзная авария с трагическим исходом. Около 22:00 40-летний водитель автомобиля «Москвич», уроженец Ростова-на-Дону, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулём которого находился 41-летний житель Тамбова.

По информации Госавтоинспекции Тамбовской области, в результате столкновения мотоциклист получил тяжёлые травмы. Спасти его не удалось — мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства трагедии. Ведётся проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: телеграм-канал «Полоса безопасности»
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Смертельная авария в центре Тамбова: мотоциклист погиб после столкновения с «Москвичом»

Сегодня, 09:34
0
Вечером 27 апреля в Тамбове на улице Советской произошла серьёзная авария с трагическим исходом. Около 22:00 40-летний водитель автомобиля «Москвич», уроженец Ростова-на-Дону, совершая поворот налево, не уступил дорогу встречному мотоциклу, за рулём которого находился 41-летний житель Тамбова.

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