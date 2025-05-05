|
|
На Тамбовщине столкнулись два мопеда: пострадали трое подростков
Вечером 5 мая на улице Дорожной в селе Красная Криуша Тамбовского округа произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, 14-летний подросток на мопеде «Кольт», не имея водительского удостоверения и защитного шлема, начал разворот от правого края проезжей части и не уступил дорогу мопеду «Альфа», двигавшемуся в попутном направлении. За рулём второго мопеда также находился несовершеннолетний — 16-летний юноша, также без прав и средств защиты.
В результате столкновения пострадали оба водителя, а также 15-летняя пассажирка. Все трое с травмами были доставлены в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, где им оказали медицинскую помощь и госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД напоминают: для управления мопедом необходима категория A1, разрешающая вождение лёгких мотоциклов. Получить такое удостоверение можно только с 16 лет. Кроме того, обязательным остаётся использование мотошлема, независимо от возраста и опыта водителя.
Фото: ГАИ
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
3 мая 2025 года у здания начальной школы МБОУ СОШ № 1 в городе Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции Роману Юрьевичу Скляренко. Памятное мероприятие прошло при участии родных, педагогов, школьников, представителей администрации,
Вечером 5 мая на улице Дорожной в селе Красная Криуша Тамбовского округа произошло ДТП с участием несовершеннолетних водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, 14-летний подросток на мопеде «Кольт», не имея водительского удостоверения и защитного шлема, начал разворот от правого края проезжей
С 25 по 30 апреля в Сириусе прошёл VII Международный фестиваль адаптивного хоккея, в котором приняли участие четыре команды Тамбовской области, подготовленные АНО «Вершина». Спортсмены выступили в дисциплинах следж-хоккея и специального хоккея, продемонстрировав достойные результаты и спортивный
Врио главы Тамбовской области Евгений Первышов инициировал служебные проверки в региональных министерствах градостроительства и архитектуры, а также имущественных отношений и госзаказа. Поводом стали выявленные случаи незаконного предоставления земельных участков фиктивным инвесторам.
В Тамбове активно идут приготовления ко Дню Победы — одному из самых значимых и объединяющих праздников в России. Как сообщил глава администрации города Максим Косенков, для жителей всех возрастов подготовлена насыщенная и разноплановая программа мероприятий, охватывающая разные районы города.
Администрация Тамбова направила апелляционную жалобу на решение арбитражного суда, ранее постановившего взыскать с мэрии 133,2 миллиона рублей в пользу ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Суд признал правомерными требования компании, связанные с досрочным расторжением концессионного соглашения по
В Тамбовской области продолжается масштабная реконструкция автодороги регионального значения «Тамбов — Шацк», проходящая в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке с 91-го по 128-й километр. Подрядчиком выступает ЗАО «ДСУ-2».
С апреля в Тамбовской области вновь начал работу социальный автопоезд "Забота", предоставляющий медицинскую и социальную помощь жителям сельских территорий. Весенний этап проекта уже охватил три населённых пункта: село Пахотный Угол, село Горелое и посёлок Центральный. Здесь помощь получили более
С начала сезона активности клещей в Тамбовской области уже 642 человека обратились за медицинской помощью после укусов, из них 206 — дети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Эти показатели почти вдвое превышают данные за аналогичный период 2024 года, когда было
Администрация Тамбова направит 270,1 млн рублей муниципальному предприятию «Цнинский хозяйственный центр» на строительство новой котельной мощностью 32 МВт в микрорайоне Северный посёлка Строитель. Постановление о выделении средств подписал глава городской администрации Максим Косенков 28 апреля.
Днём 2 мая на пересечении улиц Мичуринской и Никифоровской в северной части Тамбова произошло серьёзное ДТП с участием двух легковых автомобилей. По информации очевидцев, девушка-водитель автомобиля Toyota, чей водительский стаж составляет менее года, совершила запрещённый левый поворот на улицу
Минтранс Тамбовской области совместно с главами городов и округов утвердил перечень дорожных участков, которые будут отремонтированы в 2025 году. Согласно плану, в нормативное состояние приведут более 284 километров дорожного полотна и 254 погонных метра искусственных сооружений. Общий объём
Два претендента — действующий врио губернатора Евгений Первышов и депутат областной думы Сергей Хаустов — подали заявки на участие в предварительном голосовании (праймериз) тамбовского отделения партии «Единая Россия».
В Тамбове вновь оказался под угрозой разрушения исторический объект — здание на углу улиц Базарной и Куйбышева, приобретённое ООО «СК Старт» всего за один рубль. Покупка состоялась в мае 2024 года в рамках программы привлечения инвесторов к сохранению памятников архитектуры. Однако спустя почти год
Сотрудники военного следственного отдела по Тамбовскому гарнизону совместно с полицией и представителями военкомата провели очередной рейд, направленный на борьбу с нарушениями миграционного законодательства. Основной целью мероприятия стало выявление граждан, получивших российское гражданство, но
26 апреля в Моршанске состоялся традиционный волейбольный турнир среди воинов-интернационалистов Тамбовской области, посвящённый 40-летию подвига Героя Советского Союза Николая Анатольевича Кузнецова. Мероприятие объединило участников из разных городов региона — Мичуринска, Моршанска, Рассказово и
Центральная избирательная комиссия России подготовила проект новой схемы одномандатных избирательных округов, в рамках которой Тамбовская область потеряет один из двух действующих округов. Документ уже направлен на рассмотрение в Государственную Думу.
В Тамбове возбуждено уголовное дело по факту попытки мошенничества на сумму почти 4 миллиона рублей с использованием поддельного судебного решения. Расследование ведёт следственное управление УМВД по городу.
На 82-м заседании Тамбовской городской думы депутаты единогласно одобрили корректировку бюджета областного центра. Согласно новым данным, доходы городского бюджета в 2025 году вырастут до 12,3 млрд рублей, а расходы — до 12,4 млрд. Таким образом, дефицит сократился почти вдвое — со 198,7 до 100 млн
Во всех образовательных учреждениях Тамбовской области, как и по всей стране, проходят плановые Всероссийские антитеррористические учения. В тренировках участвуют педагоги, учащиеся, технический персонал и охрана. Также в процессе задействованы органы управления, силовые структуры и специальные
30 апреля на площади Ленина в Тамбове состоялась торжественная церемония поднятия Знамени Победы — одного из главных символов Великой Отечественной войны. Мероприятие стало важным событием в череде памятных акций, приуроченных к грядущему 80-летию Победы.