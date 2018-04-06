Конкурсный отбор без конкурса – УФАС вынесло решение по центральному рынку 0 Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовский Центральный Рынок» 05.03.2018 опубликовало на сайте закупок проведении запроса котировок на комплексную уборку территории рынка.

Конкурсный отбор по выбору регионального оператора по ТБО признан недействительным 0 Арбитражный суд Тамбовской области вынес решение по иску прокуратуры в интересах Тамбовской области, в целях защиты публичных интересов жителей региона к Управление ТЭК и ЖКХ Тамбовской области и к АО «Тамбовская Сетевая Компания» о признании недействительным конкурсного отбора регионального

Внимание! Из-за паводка перекрыты отдельные трассы в Тамбовской области 0 Из-за сильного паводка на территории Тамбовской области ряд автомобильных дорог закрыты для движения транспорта.

Продолжается разбирательство по делу «игорной империи» 0 В настоящее время правоохранительные органы продолжат распутывать уголовное дело, связанное с организацией подпольных игровых клубов на территории Тамбовской области.

Кирсанов в числе лидеров по инвестициям в основной капитал 0 В 2017 г. по предварительным данным на развитие экономики и социальной сферы области использовано за счет всех источников финансирования 111679,5 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что больше по сравнению с 2016 г. на 3,2% - сообщает Тамбовстат.

Профильное управление не признало дом на Советская, 107 объектом культурного наследия 0 Управление по государственной охране объектов культурного наследия Тамбовской области не признало дом на улице Советская, 107 в Тамбове объектом культурного наследия.

В индустриальном парке «Уварово» заложили капсулу нового завода 0 На площадке индустриального парка «Уварово» состоялось торжественное мероприятие по закладке памятной капсулы в основание нового завода по глубокой переработке зерновых культур.

Моршанск оказался во власти стихии 0 В Моршанске из-за повышения уровня воды на водных объектах произошло подтопление частного сектора.

На набережной в новом месте провалился коллектор 0 В районе Росреестра на набережной в Тамбове провалился очередной участок коллектора это уже третья крупная коммунальная авария на набережной за последнее время.

Любовь Кругова получила наказание в виде 9 лет лишения свободы 0 Вчера суд вынес приговор в отношении бывшего руководителя налоговой службы по Тамбовской области Любови Круговой, которую признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки).

Полицейские оперативно раскрыли кражу автомобиля 0 В Тамбове в правоохранительные органы поступило сообщение о краже легкового автомобиля.

85 процентов дорог в Тамбове не имеют ливневую канализацию 0 Дорожные службы принимают меры по избавлению проезжей части от талых вод и восстановлению испорченного асфальтового покрытия, но как показывает мониторинг состояния дорог принимаемых мер недостаточно.

Моральная деградация общества – ключевая причина потребления наркотиков 0 В Тамбовской области проведено масштабное социологическое исследование, выборка составила более 4 тысяч человек.

Стоимость летнего отдыха для детей составит 14122 рублей 0 В администрации Тамбовской области прошло заседание координационного совета по организации отдыха и оздоровления детей.

Северная часть Тамбова уходит под воду 0 Активное таяние снега привело к поводку не только на территории сельской местности области, стихия затронула город Тамбов.

В драмтеатре выступят звёзды ситкомов 0 10 апреля в 11:00 в Тамбовском драматическом театре покажут пьесу "Московские каникулы" в исполнении московского ретро-театра "Багаж".

Глава администрации области произвел новые назначения 0 Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин объявил о серьезных изменениях в руководящем аппарате областной администрации.

На Асеевской конференции обсудили традиции благотворительности 0 30 марта в тамбовском музее-усадьбе Михаила Асеева прошла вторая научная историко-краеведческая конференция.

Сотрудники приюта «Доброе сердце» просят помощи волонтеров 0 В тамбовском приюте бездомных животных «Доброе сердце», который располагается на улице Московская произошло ЧП, территорию приюта затопило талой водой.

В Тамбове открылся международный фестиваль имени Сергея Рахманинова 0 В день рождения Сергея Рахманинова 1 апреля, в Тамбове открылся международный фестиваль, он посвящен 145-летию со дня рождения русского композитора.