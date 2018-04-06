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Внимание! Из-за паводка перекрыты отдельные трассы в Тамбовской области
Сегодня, 06:39
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Из-за сильного паводка на территории Тамбовской области ряд автомобильных дорог закрыты для движения транспорта. Речь идет о трассах областного значения. В частности с 13 по 18 км перекрыта трасса "Тамбов-Котовск". Объехать этот участок можно по автодороге "Тамбов-Пенза" (Рассказовское шоссе) или по трассе М-6 "Каспий". Перекрыто движение между Инжавино и Уварово. Произошел перелив моста в населенном пункте Лесхимучасток Мичуринского района, затоплена дорога в районе населенного пункта Старчики. Будьте внимательные и осторожны. В Тамбове затопило дорогу в парке "Дружбы".
Ранее региональные власти прогнозировали паводок ниже прошлогоднего уровня.
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