Мичуринск признан самым благоустроенным городом Тамбовщины Комментариев: 0



Сейчас в городе реализуются самые разные проекты, направленные на благоустройство. Преображаются скверы, устанавливаются детские площадки, строятся социально-значимые объекты. В апреле в Мичуринске



— Огромная работа, которая была проделана в нашем городе в минувшем году, стала настоящим прорывом в его благоустройстве, — сказал глава Мичуринска Александр Кузнецов.



Второе место занял Котовск, третье — Уварово. Сегодня в администрации области состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Помимо поздравлений, которые в этот день предназначались представителям этой сферы, свои награды получили муниципалитеты. А именно, те, кто отличились в создании комфортной городской среды. У наукограда — первое место.Сейчас в городе реализуются самые разные проекты, направленные на благоустройство. Преображаются скверы, устанавливаются детские площадки, строятся социально-значимые объекты. В апреле в Мичуринске стартуют работы по озеленению. Город украсят цветы, декоративные кустарники и плодовые деревья., — сказал глава Мичуринска Александр Кузнецов.Второе место занял Котовск, третье — Уварово.



