В Мичуринске посадят 100 тысяч цветов, декоративные кустарники и яблони Комментариев: 0



Сотрудники управления архитектуры и строительства администрации города уже разработали новые дизайн-проекты для каждой цветочной зоны. На закупку цветов из городского бюджета будет выделено около 2 миллионов рублей. Основная часть средств будет потрачена на приобретение «однолеток» в количестве 85 тысяч штук. Оставшиеся средства пойдут на покупку многолетних растений. Работы планируется начать в конце апреля. Первым делом, цветочные клумбы организуют на Площади Славы — месте проведения основных торжеств, посвященных Дню Победы.



Новшеством этого года станет высадка декоративных кустарников и плодовых деревьев (яблонь). Как сообщили в местной администрации, для последних отведено место на въезде в город со стороны Тамбова.



Фото администрации Мичуринска. Этой весной Мичуринск заиграет новыми красками. Местное руководство планирует провести серьезную работу по озеленению города, который украсят декоративные кустарники, разнообразные цветы, а также плодовые деревья. Только одних цветов по сравнению с прошлым годом станет больше в 6 раз (с 15 до 100 тысяч).Сотрудники управления архитектуры и строительства администрации города уже разработали новые дизайн-проекты для каждой цветочной зоны. На закупку цветов из городского бюджета будет выделено около 2 миллионов рублей. Основная часть средств будет потрачена на приобретение «однолеток» в количестве 85 тысяч штук. Оставшиеся средства пойдут на покупку многолетних растений. Работы планируется начать в конце апреля. Первым делом, цветочные клумбы организуют на Площади Славы — месте проведения основных торжеств, посвященных Дню Победы.Новшеством этого года станет высадка декоративных кустарников и плодовых деревьев (яблонь). Как сообщили в местной администрации, для последних отведено место на въезде в город со стороны Тамбова.



