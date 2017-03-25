Тамбовские автоинспекторы проведут мероприятие "Весенние каникулы" Комментариев: 0



По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, он включит в себя проверку улично-дорожной сети в зонах массового притяжения детей и подростков, патрулирование улиц в местах наибольшего их нахождения. Инспекторы ДПС будут строже относиться к нарушителям. Особое внимание уделят перевозке детей, использованию детских удерживающих устройств и ремня безопасности, соблюдению скоростного режима и предоставлению преимущества пешеходам.



Перед наступлением каникул в школах области уже прошли занятия по безопасности дорожного движения и родительские собрания, на которых присутствовали сотрудники Госавтоинспекции и ПДН.



За 2 месяца текущего года в Тамбовской области зарегистрировано 17 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 19 маленьких участников дорожного движения получили ранения. В 13 случаях дети являлись пассажирами транспортных средств. В 4 ДТП дети попали под колеса автомобилей. В одном случае ребенок находился на проезжей части и пострадал из-за собственной неосторожности. С приходом теплого времени года дети спешат на улицу. Особая активность маленьких участников дорожного движения наблюдается во время каникул. Поэтому вплоть до 2 апреля в регионе будет проводиться комплекс мероприятий, направленный на профилактику ДТП с участием детей.По сообщению УГИБДД УМВД России по Тамбовской области, он включит в себя проверку улично-дорожной сети в зонах массового притяжения детей и подростков, патрулирование улиц в местах наибольшего их нахождения. Инспекторы ДПС будут строже относиться к нарушителям. Особое внимание уделят перевозке детей, использованию детских удерживающих устройств и ремня безопасности, соблюдению скоростного режима и предоставлению преимущества пешеходам.Перед наступлением каникул в школах области уже прошли занятия по безопасности дорожного движения и родительские собрания, на которых присутствовали сотрудники Госавтоинспекции и ПДН.За 2 месяца текущего года в Тамбовской области зарегистрировано 17 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых 19 маленьких участников дорожного движения получили ранения. В 13 случаях дети являлись пассажирами транспортных средств. В 4 ДТП дети попали под колеса автомобилей. В одном случае ребенок находился на проезжей части и пострадал из-за собственной неосторожности.



