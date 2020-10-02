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Со следующей недели планируется ужесточить масочный режим
2 октября 2020
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По решению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции со следующей недели в нашем регионе планируется ужесточить масочный режим.
До организаций торговли доведена информация, чтобы не обслуживать посетителей, которые не соблюдают масочный режим. При выявлении нарушений будут приниматься предусмотренные законом меры ответственности начиная от предупреждения и заканчивая применением штрафных санкций.
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