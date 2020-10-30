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С начала года привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства
Сегодня, 12:29
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Региональный государственный экологический надзор подвел промежуточные итоги своей работы. За девять месяцев к административной ответственности привлечено 100 нарушителей природоохранного законодательства, общий размер штрафных санкций достигает 2 млн рублей.
В основном нарушения связаны с несоблюдением экологических требований при обращении с отходами производства и потребления, нарушением правил использования водных объектов, превышением нормативов допустимого сброса сточных вод в водные объекты.
Недавно Росприроднадзор наложил штраф в размере 1,2 миллиона рублей на АО «ТКС» за загрязнение реки Цны канализационными стоками. За аварию на водопроводе в микрорайоне «ТЭЦ» компания была привлечена по ст. 6.5. КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде). Доводы водоканала, что отсутствует факт нарушения установленных санитарно-эпидемиологических требований, были полностью опровергнуть судом.
По факту массового очагового возникновения острой кишечной инфекции Управлением Роспотребнадзора был сделан вывод лишь после получения экспертных заключений, в которых говорится, что выявленные нарушения явились следствием аварийной ситуации на сетях АО «ТКС».
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