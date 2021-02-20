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В Ржаксинском районе загорелась школа
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В 02:30 22.02.2021 г. в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тамбовской области поступило сообщение о возгорании деревянных перекрытий в помещении спортазала филиала МБОУ "Ржаксинская СОШ №2" им Г.А. Пономарева по адресу: Тамбовская область, Ржаксинский район, деревня Волохонщино.
В 4.34 пожар локализован на площади 104 кв. метра.
Учебный процесс не нарушен, будет организован в филиале МБОУ «Ржаксинская СОШ №2» им. Г.А. Пономарева по адресу: Ржаксинский район, д. Каменка, ул. Советская, д.4. Доставка учащихся будет осуществляться автобусом ПАЗ МБОУ «Ржаксинская СОШ №2», удаленность 10 км.
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