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В селе Троицкая Вихляйка сгорел 21 дом
Вчера, 08:40
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В Сосновском районе в селе Троицкая Вихляйка произошел пожар, в результате которого сгорел 21 дом, в том числе 4 жилых и 13 пустующих домов, а также 4 дачи. Возможная версия возгорания связана с палом травы, огонь перекинулся на жилые объекты.
Пожар произошел на двух улицах Садовая и Лесная, сильные ветер способствовал распространению пожара. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Фото - МЧС
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