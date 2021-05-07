С Днем Победы в Великой Отечественной войне! Комментариев: 0



Дорогие читатели ИА «Тамбов-информ»!



Поздравляем вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Победа в Великой Отечественной войне потребовала от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу.



К началу войны (1941 год) Тамбовская область располагала крупными людскими мобилизационными ресурсами. Ее население составляло, по переписи 1939 года, около 1 млн 882 тыс. человек, в том числе сельского — около 1 млн 600 тыс. Рабочий и призывной потенциал области превышал 80 %. Мобилизации в Рабоче-крестьянскую Красную армию охватили мужчин 1888–1927 годов рождения. Весной 1942 года начались мобилизации женщин. Всего за годы войны в армию было призвано около 420 тыс. тамбовцев. На территории Тамбовской области было призвано несколько десятков тыс. человек из числа эвакуированных. Здесь были сформированы многие войсковые соединения, в том числе Вторая гвардейская армия, 323-я стрелковая дивизия и другие. Летом 1941 года были созданы отряды ополчения, партизанские группы.



В сегодняшнее мирное время мы помним и чтим всех тех, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, радоваться успехам, строить планы на. В этот особенный день мы отдаем дань любви и особого уважения прошедшим с огромной честью войну и поздравляем всех с праздником, который всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства. Уважаемые участники и ветераны Великой Отечественной войны!Дорогие читатели ИА «Тамбов-информ»!Поздравляем вас с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне! Победа в Великой Отечественной войне потребовала от всего нашего народа огромного напряжения всех духовных и физических сил, беспримерного героизма на фронте и самоотверженности в тылу.К началу войны (1941 год) Тамбовская область располагала крупными людскими мобилизационными ресурсами. Ее население составляло, по переписи 1939 года, около 1 млн 882 тыс. человек, в том числе сельского — около 1 млн 600 тыс. Рабочий и призывной потенциал области превышал 80 %. Мобилизации в Рабоче-крестьянскую Красную армию охватили мужчин 1888–1927 годов рождения. Весной 1942 года начались мобилизации женщин. Всего за годы войны в армию было призвано около 420 тыс. тамбовцев. На территории Тамбовской области было призвано несколько десятков тыс. человек из числа эвакуированных. Здесь были сформированы многие войсковые соединения, в том числе Вторая гвардейская армия, 323-я стрелковая дивизия и другие. Летом 1941 года были созданы отряды ополчения, партизанские группы.В сегодняшнее мирное время мы помним и чтим всех тех, благодаря кому мы можем спокойно работать, творить, радоваться успехам, строить планы на. В этот особенный день мы отдаем дань любви и особого уважения прошедшим с огромной честью войну и поздравляем всех с праздником, который всегда остается с нами как символ нашей национальной гордости и единства.



