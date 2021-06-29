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Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразно

Сегодня, 08:20
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Власти заявили, что завершать реконструкцию «Спартака» - нецелесообразноВчера состоялось очередное заседание Тамбовской городской Думы. С отчетом об исполнении программы комплексного развития социальной инфраструктуры за 2020 год в областном центре выступила заместитель главы администрации города Антонина Колодина.

На вопрос депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, когда будут завершены работы по реконструкции стадиона «Спартак» чиновница заявила, что завершение работ нецелесообразно. В ответ депутат обратил внимание, что уже были потрачены значительные средства, останавливаться на полпути не совсем правильно.

Из-за затянувшейся реконструкции футбольного стадиона «Спартак» ФК «Тамбов» два сезона не мог играть домашние матчи в чемпионате Российской Премьер-лиге.
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