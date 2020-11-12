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При реконструкции «Спартака» выявлено завышение объемов выполненных работ
Сегодня, 12:06
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Контрольно-счетная палата города Тамбова провела проверку финансово – хозяйственной деятельности МАУ стадион «Спартак», в том числе расходования бюджетных средств на реконструкцию стадиона. Контрольное мероприятие было инициировано депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым.
Выполнение работ по реконструкции стадиона «Спартак» осуществляется с 2017 года. Общий объем финансирования за 2017 – 2019 годы составил 87 млн руб. В ходе выборочного контрольного обмера установлены факты включения в акты о приемке выполненных работ формы №КС-2 завышенных объемов и использование при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено проектно-сметной документацией.
Завышение объемов выполненных работ и применение при выполнении работ материалов не соответствующих проектно-сметной документации привело к необоснованному расходу средств на выполнение второго этапа реконструкции стадиона «Спартак».
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