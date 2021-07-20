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Ливень парализовал отдельные улицы в Тамбове
Сегодня, 16:44
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Прошедший вчера ливень парализовал в городе Тамбове отдельные улицы. На севере областного центра в районе ТЦ «Карусель» автомобили едва ли смогли разъехаться на перекрестке — дорогу снова затопило, так же, как и несколько дней назад, в отдельные моменты было парализовано движение для легковых автомобилей.
На залитых улицах застревала даже спецтехника, некоторые автобусы затопило водой. По мнению экспертов, подобное развитие событий, прежде всего, связано с отсутствием на многих городских улицах системы ливневой канализации.
Фото: Павел Фролов
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