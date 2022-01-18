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Волна заболеваемости скоро достигнет своего пика
Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.
По информации управления здравоохранения Тамбовской области свободный коечный фонд превышает 30%. Ежедневно в медучреждениях области делают более 3-х тысяч тестов на коронавирус об этом речь шла на брифинге посвященном борьбе с заболеванием.
В ближайшее время нас ожидает поставка 2-х тысяч доз вакцины для детей и подростков «Спутник М».
Фото: Сергей Мосев
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Каждый день поступает информация о распространении нового штамма коронавируса на территории страны, волна затронет и Тамбовскую область. По прогнозам экспертов в ближайшее время волна заболеваемости достигнет своего пика.
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