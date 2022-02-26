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Атаман Моршанского ГКО: «Ведь им виднее, чем нам»
Тамбовские общественники по ситуации с ДНР и ЛНР поддерживают курс Президента РФ.
В частности атаман Моршанского Городского Казачьего Общества заявил, что Президент прав: «хотя не всегда большинству людей понятны решения нашего руководства, да это и ни к чему знать, ведь им виднее, чем нам. Нельзя больше терпеть бесчинства карателей, убийц, пора прекращать эту вакханалию».
Аналогичную позицию заняли представители спортивного сообщества, учителя, волонтеры. За мирное разрешение конфликта выступило несколько депутатов от оппозиции.
Фото – «ТОП68»
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