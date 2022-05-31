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На обустройство жилых микрорайонов Правительство РФ выделит 800 млн рублей

Вчера, 11:00
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На обустройство жилых микрорайонов Правительство РФ выделит 800 млн рублейПорядка 800 млн рублей будет выделено Тамбовской области на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры. Деньги будут перечислены по линии правительственной программы «Инфраструктурное меню».

Средства пойдут на строительство автомобильных дорог, сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Телецентр», «Цнинский» в Тамбовском районе и «Олимпийский» в Тамбове.

По предварительным расчетам реализация проектов даст региону более 1,3 тысячи новых рабочих мест. А в эксплуатацию в итоге будет введено 200 тыс. квадратных метров жилья.
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