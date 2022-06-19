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В 27,5 млн рублей обошлось участие Тамбовской области в экономическом форуме
Сегодня, 09:29
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27,5 млн рублей из бюджета было направлено на организацию участия Тамбовской области в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходил в Петербурге с 15 по 18 июня.
По информации издания «Ъ» власти считают, что заключенные соглашения и эффект от переговоров для развития региона стоили этих затрат.
Делегации из других регионов, например, Курской, Воронежской, Липецкой и Орловской областей не платили за участие в ПМЭФ.
По мнению депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова, чрезмерные представительские расходы, особенно в кризисных условиях – недопустимы.
«Ознакомившись с материалами закупки по участию области в форуме, возникли вопросы, например, целесообразно ли заплатить 1,4 млн рублей за разработку концепции участия в выставке или за услуги по обеспечению работы промо-персонала? Убежден, что никто лучше не расскажет про область, чем профильные руководители управлений, впрочем, именно региональные чиновники должны разрабатывать привлекательный образ нашего региона, а не тратить на это миллионы рублей», - считает Артем Александров.
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