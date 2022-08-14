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Крупнейший спиртзавод приостановил работу
Сегодня, 09:45
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Завод АО «Биохим» в Рассказово был вынужден приостановить работу из-за аннулирования лицензии Росалкогольрегулированием. Решение было принято в связи с тем, что во втором квартале текущего года завод вместо минимально положенных по закону 70% загрузки мощностей показал 69,1%.
По мнению экспертов, это незначительное отклонение от норм загрузки предприятия может привести к негативным последствиям для всего завода, в том числе к увольнению 150 человек.
Только за две недели августа убытки завода составят 45 млн руб., а бюджет в свою очередь недополучит 49,8 млн руб. налоговых платежей.
В настоящее время АО «Биохим» оспаривает в суде решение Росалкогольрегулирования.
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