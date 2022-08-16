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Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Тамбов

Сегодня, 08:35
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Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в ТамбовСегодня Председатель правительства Михаил Мишустин примет участие в пленарной сессии форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом». Премьер также осмотрит выставку, посвященную развитию строительной отрасли.

Форум «Среда для жизни» за эти пять лет стал уникальной площадкой, где вопросы развития городской среды можно обсудить со специалистами в самых разных областях — от архитекторов, проектировщиков и девелоперов до губернаторов и министров.
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