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Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку»
Вчера, 10:11
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В предстоящую субботу, 8 октября, в Тамбове развернется «Осенняя ярмарка». Для удобства жителей и гостей региона ярмарочная торговля пройдет на центральной площадке Тамбова, рядом с Ледовым дворцом спорта «Кристалл».
На торговой площадке местные фермеры, представители личных подсобных хозяйств региона, крупных перерабатывающих предприятий предложат каждому посетителю свою продукцию. Жители и гости Тамбовщины смогут приобрести мед, саженцы садовых растений, колбасные изделия, творог, сыры, молочную продукцию, подсолнечное масло, яблоки, картофель, свеклу, капусту, яйца, консервированную мясную, овощную, ягодную продукцию и другое. Ярмарка будет работать с 9.00 до 15.00.
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