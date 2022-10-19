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Администрация Тамбова выделила инвалидам полуразрушенное помещение

Сегодня, 09:33
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Администрация Тамбова выделила инвалидам полуразрушенное помещение В Тамбове назревает очередной скандал, связанный с выделением администрацией города Тамбова в безвозмездное пользование НКО «Преодоление», занимающееся помощью молодым инвалидам, помещение в полуразрушенном состоянии.

Работники некоммерческой организации и инвалиды не могут пользоваться помещением по назначению в связи с неудовлетворительным состоянием, как самого объекта, так и инженерных коммуникаций в нем. Электрика в неудовлетворительном состоянии, отсутствуют во многих помещениях отопительные приборы, демонтирован пол, штукатурка на стенах отслоилась.

В ситуацию вмешался уполномоченный по правам человека Тамбовской области.
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