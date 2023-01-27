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В Тамбове почли память жителей блокадного Ленинграда
Вчера, 10:31
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27 января, Россия отмечает День снятия блокады Ленинграда в 1944 году, которая продлилась 872 дня. Глава региона Максим Егоров и рядовые горожане почтили память ленинградцев, возложив цветы к обелиску с именами Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы, к стеле города-героя Ленинграда.
Многие уроженцы нашей области участвовали в прорыве блокады Ленинграда, сражаясь на Ленинградском и Волховском фронтах. Часть из спасенных ленинградцев, включая детей, после эвакуации по «дороге жизни» оказались в Тамбове, где нашли свой второй дом. На данный момент в Тамбовской области осталось 38 блокадников.
На Синявинских высотах недавно жители Тамбовской области увековечили подвиг солдат Красной Армии путем установки памятной стелы.
Фото: Павел Васильев
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