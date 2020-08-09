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Медицинские учреждения возобновляют плановую работу
Сегодня, 10:39
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Медицинские учреждения в Тамбовской области с 10 августа возобновили плановый прием и диспансеризацию. Особое внимание будет уделено мерам безопасности в новых условиях. В частности граждане, направляемые на плановую госпитализацию, будут обязаны проходить тестирование на коронавирус.
Как пояснили в управлении здравоохранения области, работа лечебных учреждений выстроена с учетом риска распространения коронавирусной инфекции.
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