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Дружинники помогают раскрывать преступления
В городе Мичуринске действуют добровольные народные дружины, которые активно помогают сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать безопасность в наукограде.
С начала года 200 мичуринских дружинников приняли участие в 65 мероприятиях охраны общественного порядка. В 2019 году дружинники в нашем регионе помогли раскрыть 25 преступлений.
В настоящий момент региональные дружины преобразованы на основании ФЗ-44 от 2 апреля 2014 года.
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В городе Мичуринске действуют добровольные народные дружины, которые активно помогают сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать безопасность в наукограде.
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