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Коммунисты планируют выйти на акцию протеста в Тамбове

Сегодня, 15:38
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Коммунисты планируют выйти на акцию протеста в Тамбове 9 сентября в 12.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове представители местной ячейки КПРФ планируют организовать митинг против снижения уровня жизни населения и за отставку действующих чиновников.

«Многочисленные коррупционные скандалы, неизменно сопровождающие исполнение проектов социального и иного характера (филармония, мичуринская школа, рассказовский рынок, сельские дороги, закупки из бюджета, и т.д.), на фоне тотального ухудшения инфраструктуры городов и посёлков, окончательно и бесповоротно оттолкнули людей от партии власти и от её ставленников на руководящих должностях», - считают в Тамбовском обкоме КПРФ.
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Коммунисты планируют выйти на акцию протеста в Тамбове

Сегодня, 15:38
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9 сентября в 12.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове представители местной ячейки КПРФ планируют организовать митинг против снижения уровня жизни населения и за отставку действующих чиновников.

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