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Аномально жаркая погода установится в Тамбовской области
Сегодня, 10:08
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С сегодняшнего дня в Тамбовской области установится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс это связано с аномально жаркой погодой, сегодня столбик термометра будет достигать 30 градусов тепла.
МЧС рекомендует проводить время в помещениях, где прохладно. Необходимо закрывать окна на день и открывать на ночь.
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