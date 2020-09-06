Тамбовскую область посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин 0 Вчера с рабочим визитом Тамбовскую область посетил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Совместно с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным он посетил ряд социальных объектов.

Жителей Тамбовской области ждет резкое похолодание 0 По данным Тамбовского центра гидрометеорологии сегодня в нашем регионе стремительно будет меняться погода, нас накроет сильный ветер северо-западного направления.

Оплатить услуги ЖКХ можно будет через приложение 0 Расчетный центр АО «ТОСК» выпустил приложение для оплаты жилищно-коммунальных услуг «Энергия+», которое можно скачать бесплатно в Google Play и Apple Store.

Армянская диаспора создаст сквер в городе Тамбове 0 На улице Киквидзе в городе Тамбове рядом с армянской апостольской церковью в ближайшее время появится новый сквер.

Аномально жаркая погода установится в Тамбовской области 0 С сегодняшнего дня в Тамбовской области установится чрезвычайная пожароопасность - 5 класс это связано с аномально жаркой погодой, сегодня столбик термометра будет достигать 30 градусов тепла.

Задолженность по заработной плате превышает 40 млн рублей 0 По данным Тамбовстата на отчетный период суммарная просроченная задолженность по заработной плате работникам составила 43 млн рублей.

Тамбовчане 27 сентября смогут посетить усадьбу Асеевых бесплатно 0 27 сентября исполняется шесть лет с момента начала деятельности музейного комплекса дом Асеевых.

В Тамбове на единственном автовокзале произошёл пассажирский коллапс 0 Вчера не все пассажиры с автовокзала «Северный» в Тамбове смогли уехать. Из-за того, что работало ограниченное количество касс в здании вокзала образовалась огромная очередь за билетами, которая продолжилась и на улице.

Гордума отложила рассмотрение вопроса в отношении депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы по предложению председателя Виктора Путинцева с рассмотрения были сняты вопросы о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов, которые нарушили антикоррупционное законодательство, не предоставив декларации о доходах.

Тамбовскую область посетил министр сельского хозяйства РФ 0 Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область.

Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова 0 Сегодня глава города Тамбова Наталия Макаревич выступила перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности и администрации города за прошедший год.

В Тамбовской области открыли кинотеатры 0 С 3 сентября в Тамбовской области разрешили работу кинотеатров, но с учетом рекомендаций и ограничений с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На территории Петровского района произошла еще одна страшная авария 0 В среду на трассе «Орёл – Тамбов» на территории Петровского района произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.

В селе Вячка Кирсановского района обновили дом культуры 0 В селе Вячка в Кирсановском районе был завершен капитальный ремонт здания сельского дома культуры.

Привлекать избирателей на участки хотят опросом про «Покровскую ярмарку» 0 В администрации города Тамбова приняли решение организовать в день голосования с 11 по 13 сентября на избирательных участках опрос жителей города нужно ли в текущем году проводить «Покровскую ярмарку».

Коммунисты планируют выйти на акцию протеста в Тамбове 0 9 сентября в 12.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове представители местной ячейки КПРФ планируют организовать митинг против снижения уровня жизни населения и за отставку действующих чиновников.

«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области 0 На днях заместитель руководителя следственного управления Медюлянов М.Т. совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Козельцевым М.Б. провели прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.

Депутаты гордумы вновь займутся изучением поведения Артема Александрова 0 В пятницу члены комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы планируют рассмотреть вопрос о соблюдении депутатом от КПРФ Артемом Александровым правил депутатской этики.

В результате ДТП в Тамбовском районе погибло три человека 0 В понедельник на 404-ом километре автодороги «Орёл – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» на территории Тамбовского района произошло серьезное ДТП, в котором погибло три человека.