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Жителей Тамбовской области ждет резкое похолодание
Сегодня, 09:09
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По данным Тамбовского центра гидрометеорологии сегодня в нашем регионе стремительно будет меняться погода, нас накроет сильный ветер северо-западного направления. Завтра нас ожидает резкое похолодание, температура опустится до 15 градусов тепла.
В четверг произойдёт очередной скачок температуры до 22 градусов тепла.
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