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Избирательная комиссия подвела итоги губернаторских выборов
Вчера, 16:04
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Сегодня председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров на брифинге со СМИ озвучил информацию о результатах выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Итоги выборов главы администрации Тамбовской области подведены и признаны состоявшимися. Александр Никитин получил почти 430 тысяч голосов избирателей (79,3%).
С результатами выборов не согласились руководители местной ячейки КПРФ. В своем особом мнении они пишут, что протоколы многих участковых комиссий подписаны спустя всего 30-90 минут после окончания голосования. Даже несмотря на то, что такие комиссии находились в сельской местности, и по объяснениям председателей территориальных комиссий, оправдывающих такой скорый подсчёт отсутствием большого количества избирателей, действительности это соответствовать не может.
Более того, во многих районах выборы главы администрации области были совмещены с выборами районных представительных органов по многомандатным избирательным округам. В этой связи ещё большие сомнения вызывает такая скорость подсчёта.
«Трёхдневные выборы показали невероятные результаты поддержки действующего губернатора, например, город Мичуринск – 95,17%, Гавриловский район – 94,24%, Ржаксинский район – 93,79% и т.д.
Однако если сравнить эти данные с результатами других территорий, на которых велось усиленное наблюдение членами комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателями, результат А.В. Никитина ниже вдвое», - отмечает член избирательной комиссии Тамбовской области с правом решающего голоса Попова Анна Владимировна.
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