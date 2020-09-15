Избирательная комиссия подвела итоги губернаторских выборов Комментариев: 0



Итоги выборов главы администрации Тамбовской области подведены и признаны состоявшимися. Александр Никитин получил почти 430 тысяч голосов избирателей (79,3%).



С результатами выборов не согласились руководители местной ячейки КПРФ. В своем особом мнении они пишут, что протоколы многих участковых комиссий подписаны спустя всего 30-90 минут после окончания голосования. Даже несмотря на то, что такие комиссии находились в сельской местности, и по объяснениям председателей территориальных комиссий, оправдывающих такой скорый подсчёт отсутствием большого количества избирателей, действительности это соответствовать не может.



Более того, во многих районах выборы главы администрации области были совмещены с выборами районных представительных органов по многомандатным избирательным округам. В этой связи ещё большие сомнения вызывает такая скорость подсчёта.



«Трёхдневные выборы показали невероятные результаты поддержки действующего губернатора, например, город Мичуринск – 95,17%, Гавриловский район – 94,24%, Ржаксинский район – 93,79% и т.д.



Однако если сравнить эти данные с результатами других территорий, на которых велось усиленное наблюдение членами комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателями, результат А.В. Никитина ниже вдвое», - отмечает член избирательной комиссии Тамбовской области с правом решающего голоса Попова Анна Владимировна. Сегодня председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров на брифинге со СМИ озвучил информацию о результатах выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.Итоги выборов главы администрации Тамбовской области подведены и признаны состоявшимися. Александр Никитин получил почти 430 тысяч голосов избирателей (79,3%).С результатами выборов не согласились руководители местной ячейки КПРФ. В своем особом мнении они пишут, что протоколы многих участковых комиссий подписаны спустя всего 30-90 минут после окончания голосования. Даже несмотря на то, что такие комиссии находились в сельской местности, и по объяснениям председателей территориальных комиссий, оправдывающих такой скорый подсчёт отсутствием большого количества избирателей, действительности это соответствовать не может.Более того, во многих районах выборы главы администрации области были совмещены с выборами районных представительных органов по многомандатным избирательным округам. В этой связи ещё большие сомнения вызывает такая скорость подсчёта.- отмечает член избирательной комиссии Тамбовской области с правом решающего голоса Попова Анна Владимировна.



