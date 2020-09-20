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В ДТП под Тамбовом погибло три человека
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В 06.40 22.09.2020 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области от оперативного дежурного ДДС области, поступила информация о ДТП, произошедшем в Тамбовском районе на 192 км трассы Р-193 «Тамбов - Воронеж», вблизи н.п. Орловка.
Произошло лобовое столкновение без последующего горения, легкового автомобиля Мазда и легкового автомобиля ВАЗ 2111. Движение на а/д не перекрыто.
В результате ДТП пострадало 7 человек (детей нет), погибло 3 человека.
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