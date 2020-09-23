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Сроки ремонта моста на ул. Базарной могут уйти в затяг
Вчера, 09:25
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На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы депутаты обсудили вопрос ремонта мостового сооружения на ул. Базарной в городе Тамбове.
По словам руководителя управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Альберта Чурилова до настоящего времени администрация города Тамбова не подписала постановление о демонтаже моста. В этой связи сроки ремонта моста на ул. Базарной могут уйти в затяг.
Реконструкция мостового сооружения, автомобильной дороги и тротуаров обойдётся в 75,2 млн рублей.
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