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В администрации города представили проект развития заречной территории
Сегодня, 10:32
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Глава города Тамбова Наталия Макаревич в рамках программы «Уютный Тамбов» представила проект комплексного развития заречной территории областного центра. В планах провести масштабное благоустройство территории, вся заречная территория останется полностью открытой и свободной для посещения.
Первая часть проекта уже реализуется в жизнь, детский парк «Пчелка» скоро появится в городе Тамбове. Он будет состоять из различных игровых комплексов и малых архитектурных форм.
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