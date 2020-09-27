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Сотрудник ГИБДД пойдёт под суд за взятку
Сегодня, 08:52
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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ГИБДД, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».
По версии следствия, сотрудник правоохранительных органов выявил факт того, что мужчина ранее лишенный прав на управление транспортным средством, управлял автомобилем. Водитель попросил сотрудника ГИБДД не составлять протокол, а принять от него денежное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей. Полицейский согласился и принял взятку.
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