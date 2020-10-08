|
В Тамбове откроется новая лаборатория для тестирования на COVID-19
Сегодня, 11:30
Комментариев: 0
Версия для печати
На базе Тамбовской областной клинической больницы в ближайшее время откроется новая лаборатория для тестирования на COVID-19. Проверять будут при помощи ПЦР-диагностики. ПЦР (полимеразная цепная реакция) – метод, который позволяет выявить присутствие вируса в организме. Для исследования берется мазок из носа и ротоглотки.
На базе лаборатории смогут делать до 1 тысячи тестов в день.
Источник изображения
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.