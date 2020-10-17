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В Тамбове прекращают движение автобусов по ряду маршрутов
Сегодня, 09:22
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В связи с завершением дачного сезона в городе Тамбове с сегодняшнего дня прекращают движение общественного транспорта по дачным маршрутам.
В частности завершают перевозки по маршрутам №2 «Автовокзал «Тамбов» - «Динамо» - Эльдорадо», №11 «Магистральная – с/о Ветеран» и №28 «Рылеева – Магистральная – Дом ветеранов».
Фото: 2gis.ru
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